Б ългария победи драматично Словения с 3:2 гейма (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) във втория си мач от Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. С този успех националите се класираха на 1/8-финал.

"Трикольорите" поведоха с 2:0 гейма, но словенците взеха следващите два и се стигна до тайбрек. В него момчетата на Джанлоренцо Бленджини показаха по-здрави нерви и стигнаха до втория си успех във Филипините. В първия мач България надви Германия с 3:0 гейма.

Така "лъвовете" на практика се класира за елиминациите още преди последния мач с Чили.

