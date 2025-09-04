Иван Иванов (вляво) и Алекс Василев може да се изправят един срещу друг в спор за титлата в Ню Йорк.

И двамата български представители при юношите на US Open – Иван Иванов и Александър Василев, постигнаха победи и се класираха за полуфиналите на турнира.

Първо и по-лесно това стори братовчедът на Гришо – Василев, който е поставен под №4 в схемата и победи представителя на домакините Андрю Джонсън с 6:3, 7:5 за малко над час и половина игра.

Водачът в схемата Иванов пък се нуждаеше от три сета, за да продължи. Шампионът при юношите на „Уимбълдън“ се справи с Макс Шьонхаус (Германия) в драматичен мач за крайното 6:4, 0:6, 7:6(10-3).

Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на предишните два големи турнира - „Уимбълдън“ и „Ролан Гарос“, като си бяха разменили по една победа.

На полуфиналите Иванов ще играе с казахстанеца Зангар Нурланули, а Василев – с бразилеца Луис Гуто Мигел. Така отново, както и на „Уимбълдън“, има шанс да видим двете наши момчета в спор за трофея на US Open.