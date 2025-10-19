Калояна триумфира в Прага за радост на треньора си Стилиян Макарски.

К алояна Налбантова стана шампионка на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите International Challenge в чешката столица Прага.

Четвъртата поставена в схемата 19-годишна блондинка от Първомай, която е двукратна европейска шампионки за девойки, се наложи на финала над №3 Амалия Шулц (Дания) с 21:14, 12:21, 21:16 за 43 минути на корта.

Калояна спечели лесно първия гейм, но загуби втория. В решителната трета част тя направи серия от шест поредни точки и стигна до крайния успех.

Така възпитаничката на Стилиян Макарски записа 5 поредни победи в надпреварата.

За нея това бе втора титла в кариерата от сериите International Challenge след тази в Льовен (Белгия) от миналия месец.