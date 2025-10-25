Д иа Евтимова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара. Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), втори поставени в схемата, победиха номер 4 Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (Република Южна Африка) с 4:6, 6:2, 10:2 за 78 минути.

Евтимова и Кадар загубиха първия сет, но в следващите два части доминираха и стигнаха до обрат и краен успех. В спор за титлата двете ще играят срещу американките Бела Пейн и Сара Шумейт. Евтимова има 19 титли в кариерата си при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), а за последно стана шампионка в Анталия през 2024 година.

Лиа Каратанчева обаче отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите УТА 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара. Българката и Селена Яничиевич (Франция) отстъпиха пред водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания) с 4:6, 6:7(5) за 86 минути.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX