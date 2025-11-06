С ъстезаващият се за България Андрей Крайтор защити титлата си на Световното първенство по падълборд в Абу Даби (ОАЕ). Той триумфира в гребната надпревара с надуваем стендъп падъл (Inflatable SUP), както и през миналата година на шампионата в Сарасота (САЩ). "Да чуя българския химн в Абу Даби беше момент, който няма да забравя. Това не е просто победа за мен, а е победа за България. Гордея се, че нося нашето знаме и усещам подкрепата на хората у дома“, каза българският състезател, след като получи златото.

Той взе и бронз в дисциплината спринт, в която беше изпреварен от испанеца Серхио Канторал и от литовеца Вадим Коробов. 33-годишният Крайтор е роден в Украйна, но се е състезавал още за Азербайджан (2009-2012) и за Русия (2013-2023), след което решава да представлява България - страната, в която е родена баба му.

Като състезател за Русия той е двукратен световен първенец с щафетата на 4 по 200 метра едноместното кану, както и двукратен европейски шампион в индивидуалната надпревара на 200 метра, в която стига и финал на Олимпийските игри в Рио 2016, завършвайки шести, като остава на по-малко от половин секунда от място на подиума.

