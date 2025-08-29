Осем български джудисти ще участват днес на световното за кадети в София днес

О сем наши джудисти излизат на татамито в петък на световното по джудо за кадети в „Асикс Арена“ в столицата. В категория до 73 кг първият съперник на Стилиян Бабачев ще бъде бразилецът Хоао Габриел Мура, шампион на панамериканското първенство тази година. А Николаз Михалев среща Кидирбай Мирзатай (Казахстан), четирикратен медалист от европейски купи през 2025-а.

При 81-килограмовите Теодор Кацарски ще спори с австралиеца Акос Кели, втори на панамериканското първенство тази година. В същата категория Христо Димитров излиза срещу Иманалвей Нурадил (Казахстан).

При кадетките Юлияна Русинова ще има за съперничка Елиана Абът (САЩ), седма на панамериканското първенство през миналата година в кат. до 57 кг. Другата ни представителка Андреа Стоева ще спори с Кира Хегай (Казахстан), бронзова медалистка от азиатски и европейски купи.

При 63-килограмовите Йоана Алексиева ще срещне гъркинята Ани-Ирис Чрисаки, а Елица Тодорова ще има за съперничка Айшат Алиева (IJF), европейска шампионка и победителка на две европейски купи тази година.



Срещите започват от 9,30 ч, входът за зрителите е свободен.

Финалите са от 16,30 ч и може да ги следите на живо по БНТ 3.