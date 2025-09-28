За мъжкия национален отбор по волейбол световното сребро във Филипините е второ в историята.

У никалните момчета от волейболния ни национален отбор останаха на една ръка разстояние от историческа първа световна титла за България в колективните спортове на ниво мъже и жени, след като загубиха с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) от действащия шампион Италия на финала в наелектиризираната 20-хилядна зала Mall of Asia Arena в Манила.

Среброто на Мондиала в столицата на Филипините обаче е монументално за „лъвовете” на селекционера Джанлоренцо „Чико” Бленджини, който води именно родната си „Скуадра адзура” от 2015-а до 2021-ва, защото е своеобразен римейк на подвига отпреди 55 години на легендарните им предшественици, които паднаха с 2:3 в мача за планетарния трофей от ГДР в София през 1970-а.

Знаменито е и друго, че родната селекция – най-младата на турнира, бе единствената без поражение до финала след 6 поредни победи.

За Италия пък титлата е пета в историята.