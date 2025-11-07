П ри голям интерес Столична община, Фондация „София – европейска столица на спорта“ и Агенция „СтартФото“ откриха тази сутрин Фотоизложбата „Българска волейболна гордост“. Близо 100 уникални снимки на изтъкнатите фотографи Бончук Андонов, Костадин Андонов и Диого Оливейра припомнят незабравимите и спиращи дъха мигове на щастие и национално самочувствие в дните, когато волейболните ни национали станаха световни вицешампиони на първенството във Филипините преди два месеца. Ден след ден, мач след мач, победа след победа нашите момчета ни изпълваха с радост и гордост, че сме българи. През септември 2025 година нацията преживя мощен емоционален взрив с успеха на родните волейболисти, които плениха с победите, с играта и изявите си сърцата на милиони сънародници. Фотоизложбата бе открита от зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов и от председателя на Фондация „София – европейска столица на спорта“ и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община Димитър Шалъфов, в присъствието на представителите на БФ волейбол Николай Иванов и Стефан Чолаков, легендата на този спорт Борислав Кьосев, общинския съветник Христо Копаранов и др.

„Има събития и личности, които оставят трайна следа в историята на един народ. Има преживявания и емоции, които се помнят за цял живот, разтърсващи мигове, които те карат да се чувстваш горд и силен като българин,“ заяви зам.-министър Младенов на кратката церемония по откриването тази сутрин, преди да отличи със специален плакет доайена на спортната фотография у нас Бончук Андонов.

Димитър Шалъфов благодари на тримата автори, които са уловили прекрасни мигове и ни предоставят възможността да им се насладим. „Столична община се стреми да отбелязва с подобни инициативи великите личности и събития, които маркират успехите и незабравимите преживявания покрай българските спортни успехи. През миналата година с фотоизложби отбелязахме вековните юбилеи на ските и леката атлетика у нас. Сега откликваме на този волеболен изблик от емоции, който ни плени през септември,“ каза още Шалъфов, като напомни емоционалната си връзка с този спорт и също връчи паметен плакет на Бончук Андонов.

Фотоизложбата е събрала най-значимата част от представянето на българските национали и тяхното незабравимото емоционално посрещане при завръщането им в страната, се казва в посланието на авторите. Тя се явява като благодарност от „София – европейска столица на спорта“, Агенция „СтартФото“ и от спортните фотографи към огромния успех и паметното представяне на волейболните ни национали. Същевременно, тя е и знак на признателност към всички, спомогнали през годините за развитието и просперитета на българския волейбол. Бончук Андонов разказа за мотивацията и любовта към спорта, както и за преживяванията покрай огромния успех на българските волейболисти. „Посланието на изложбата е да ценим и съхраняваме миговете, когато сме обединени и много по-силни чрез успехите на българските спортисти, както и да завещаем това, на което искаме да се радват следващите поколения,“ каза легендарният фотограф, преди да свали шапка в знак на признателност към постигнатото от българския волейбол.