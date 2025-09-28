Има всички основания това да са новите идоли на нацията.

Б ългарската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община организират за народ, фенове и държа официално посрещане на мъжкия национален отбор по волейбол, който спечели за втори път в историята си сребърните медали на световното във Филипините, след паметната 1970-а.

Събитието ще се състои на 30 септември (вторник) от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона с възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на федерацията. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов (Наско)", се казва в съобщението на организаторите.

Веднага след финала на Мондиала всякакви политици и държавници започнаха да си правят пиар и в луда надпревара взеха да поздравяват един през друг героите от турнира в Манила.

Явно тепърва предстоят и много снимки…