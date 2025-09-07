В ицешампионът във Формула 3 Никола Цолов заяви, че състезанието на „Монца“ е било последното му във Формула 3. Той също така каза, че все още не е ясно какво ще се случи с него през следващата година. „Чувствам се добре. Още не съм изморен и това е добър сигнал. Състезанието беше интензивно с много изпреварвания. Целта беше да завърша на подиума. Това като калкулация щеше да ме направи втори в шампионата и да спечелим отборния шампионат. И двете неща трябваше да мисля много по време на състезанието, което беше една идея по-сложно за мен. Всичко мина по план. Карах по-предпазливо през цялото състезание“, коментира Цолов пред Диема спорт 3.

“Имаше няколко възможности пред мен за първото място, но това беше излишен риск, който не си заслужаваше“, добави българинът. "Състезанието беше интензивно, но в момента, в който станах трети и втори получих съобщения от отбора, че трябва да съм спокоен и да държа позицията си възможно най-много. Само при положение, че ми се отвори възможност за изпреварване тогава да вляза вътре или вън. Заради това не предприемах никакви излишни рискове. Понякога бях под напрежение от колите отзад поради тази причина, но се справих добре със защитата и завършихме сезона, който искахме да направим. Щеше да е яко да съм шампион, но стъпка по стъпка. Мисля, че е много добър прогрес от всяка година. Сега гледам напред към подготовката за следващата година“, продължи той.

„Мисля, че колата се държеше много по-адекватно днес с новите гуми, защото вчера бяхме с по-износени. Все още имах проблеми със скоростта на правите. Чувствам се невероятно, защото да се върна обратно на подиума е приятно чувство – независимо дали втори или първи. Последните няколко състезание от Силвърстоун насам за мен бяха много трудни. За мен е важно, че завършваме с положителни емоции.“

„Винаги може много повече. Важното е да си разбираш грешките. Никой не е перфектен. Всеки прави грешки. Има неща, върху които трябва да работя за догодина. Идеята ми е да съм по-често на първата редица. Трябва да избягвам високите и ниски моменти. Трябва да има най-много баланс. Високите моменти са важни. Там показваш целия си потенциал и кой можеш да бъдеш. Мисля, че всяка година има прогрес. За мен е важно следващата година да направя още по-голям прогрес. Мисля, че това ми беше последното състезание във Формула 3. Още не е ясно какво ще се случи през следващата година, но се надявам да продължа все нагоре да вървя и да се подобрявам всяка година", обяви още Цолов.

„Кампос за първи път е шампион във Формула 3. Направихме някакъв вид рекорд. Започва подготовка и има много неща, които трябва да направя за следващата година. Сега е моментът да се насладим на това, което сме постигнали“, каза още Цолов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX