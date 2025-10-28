С трахотна новина дойде рано тази сутрин. Българският пилот Никола Цолов може да направи дебюта си във Формула 2 още тази година. Пепе Марти, който кара в момента един от автомобилите на Campos във Формула 2, няма да участва в предпоследния кръг, който ще се проведе в Катар. Вече беше ясно, че той няма да е на стартовата решетка за последното състезание в Абу Даби поради началото на сезона във Формула E в Бразилия през същия уикенд.

Марти е решил да се съсредоточи върху подготовката си за Формула Е, като смята, че участието в Катар няма смисъл. Състезанията в Баку се оказаха последните му във Формула 2. Според страницата RBJT Updates, която споделя новини и актуална информация за пилотите от програмата на Ред Бул, има голям шанс Цолов да заеме мястото на Марти за последните две надпревари.

