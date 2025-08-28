Б ългарката Диа Евтимова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Анкара (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

38-годишната Евтимова загуби от поставената под номер 2 Елена Яшина (Русия) с 6:7(3), 0:6 за 96 минути. Тя започна добре и поведе с 5:2, а при 6:5 пропусна и сетбол при подаване на съперничката. В последствие 32-годишната рускиня доминиране в тайбрека, а във втория сет не даде дори гейм на съперничката си.

Българката вчера прекъсна серия от 11 поредни загуби поединично във веригата на Международната федерация по тенис ITF, но не успя да достигне до първия си четвъртфинал от юни 2024 година след състезание от същия ранг в Куршумлийска Баня (Сърбия). Бившата националка има десет титли поединично в Тура на ITF, но последната е от октомври 2018 година.

В схемата на двойки Евтимова е поставена под номер 3 заедно с Дюн Весо (Франция), като двете започват директно от четвъртфиналите срещу Ашмита Ийстварамурти (Индия) и Ирина Хайндрава (Русия).

