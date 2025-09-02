Ч етвъртата в световната ранглиста по тенис Джесика Пегула стана първата полуфиналистка при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис. Американката, която преди година достигна до финала на надпреварата в Ню Йорк, елиминира неочаквано лесно чехкинята Барбора Крейчикова на четвъртфиналите с 6:3, 6:3. Мачът продължи само час и 27 минути.

И двата сета се развиха по напълно идентичен сценарий. Пегула повеждаше с по 4:1 гейма, Крейчикова връщаше пробива, за да намали до 3:4, но веднага след това бившата шампионка от "Уимбълдън" допускаше отново да загуби подаването си и това доведе американката до победата. За място на финала Пегула ще спори с победителката от двубоя между световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус и чехкинята Маркета Вондроушова.

