Е дин от най-емблематичните ни спортни ръководители празнува днес 70-годишен юбилей. Асен Асенов, който в разстояние на 16 години ръководеше Зимния дворец на спорта, е развил много клубове.

Той е основоположник на футзала и плажния футбол в България в далечната 1995-а. Неговият Академика е 11-кратен шампион по плажен футбол, както и 10 пъти носител на титлата по кърлинг. Под ръководството на Асен Асенов бе създаден и тим по хокей на лед. В началото на века той на два пъти стана държавен шампион.

Освен като ръководител на Зимния дворец на спорта, Асенов е известен и с това, че в разстояние на 15 години отговаряше за съоръженията в НСА. По негово време спортната академия бе буквално преобразена и бяха създадени отлични условия за студентите.