Б ългария спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

С триумфа във финала Италия заработи 1 300 000 долара. По-голямата част от тази сума - 1 милион долара идва от наградния фонд, запазен от FIVB (Международната федерация) за победителя на световното първенство. България, водена от бившия италиански треньор Джанлоренцо Бленджини получава точно половината - 500 000 долара.

Към тези суми трябва да се добавят и допълнителни финансови стимули за волейболистите, които попаднаха в идеалния отбор на турнира. Всеки играч попаднал в този идеален състав получава по 50 000 долара.

От българския отбор двама волейболисти намериха място в идеалния отбор на турнира и това са Александър Николов и Александър Грозданов. Това означава допълнителни 100 хиляди долара за българския отбор.

Що се отнася до италианския отбор, той има четирима представители в идеалния тим – Юри Романо - най-добрият нападател на световното първенство; Фабио Балазо - най-доброто либеро, капитанът Симоне Джанели - най-добрият разпределител (награда, която той получи и през 2022 г.) и Алесандро Микиелето, един от най-добрите посрещачи на турнира, заедно с Александър Николов. Така италианците получават допълнителни 200 хиляди долара. Алесандро Микиелето получава и допълнително 100 000 долара като MVP на Световното първенство.