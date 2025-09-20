О тборът на Европа поведе с 3-1 срещу сборния тим на света в мача за „Лейвър къп“. Осмото издание на сблъсъка се провежда в Сан Франциско.

В първия ден се изиграха общо 4 мача, като всеки от тях носеше по една точка. Каспер Рууд победи с 6:4, 7:6 (4) Райли Опелка, а Якуб Меншик победи с 6:1, 6:7 (3), 10-8 Алекс Микелсън. Жоао Фонсека взе една точка за световния тим, след като надви с 6:4, 6:3 Флавио Коболи. Така се стигна до мача на двойки, в който световният №1 Карлос Алкарас и Якуб Меншик се наложиха със 7:6 (4), 6:4 над Тейлър Фриц и Алекс Микелсън.

„Този мач ми даде повече възможности за страхотни удари, за страхотни волета. На двойки не става въпрос само за един играч. Това е отборно усилие, а аз имах партньор като Якуб. Той има страхотни умения“, каза Алкарас.

Освен тенисистите, които вече играха, в отбора на Европа са още Александър Зверев и Холгер Руне, а като резерва е записан Томаш Махач. Капитан на тима е Яник Ноа, а негов помощник е Тим Хенман. В световния отбор са още Алекс де Минор и Франиско Серундоло, а начело на тима са двама бивши №1 - Андре Агаси и Пат Рафтър.

Предстоят още два дни с по три мача на сингъл и един на двойки, а победата ще отиде при отбора, който пръв достигне до 13 точки.

Европа води с 5-2 титли в досегашните издания на турнира.