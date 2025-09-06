Мелиса Варгас (вдясно) поведе Турция към първи в историята финал на световно.

Е вропейските шампионки от 2023 година - Турция, се класираха за финала на световното първенство по волейбол за жени в Банкок (Тайланд) за първи път в историята.

Турция се наложи над Япония с 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25) след обрат в полуфинален двубой, който бе ръководен от българския съдия Ивайло Иванов. Мелиса Варгас беше най-резултатна за успеха на Турция с 28 точки.

Съперник на туркините в битката за златото ще бъде победителят от втория полуфинал между съставите на втория и третия от последния световен шампионат през 2022 година - Бразилия и Италия, който предстои от 15:30 часа българско време.

Отборът на Япония, който игра първи полуфинал на световно от 15 години насам, ще спори за бронзовите отличия.