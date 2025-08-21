О лимпийската шампионка по бокс Имане Халиф от Алжир сложи край на спортната си кариера едва на 26 години. С тази новина, съобщена от нейния мениджър Насер Йесфах пред портала Nice Matin, започна днешният ден.

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на олимпийските игри в Париж. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза агентът.

Халиф спечели титлата под петте кръга във френската столица в категория до 66 килограма. След завършването на игрите журналистът Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола й, който разкрива, че у нея са налични същите нива на тестостерон като при мъжете.

Алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA). Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на нея и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от световното първенство през 2023-та поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.

Впрочем, безогледният хейт по адрес на Имане, чиято визия извън ринга вече е на елитна манекенка, бе част от идеологическата московско-евразийска кампанийна опорка срещу олимпиадата във Франция, на която не участваше Русия.

Пак днес, в последващо интервю часове по-късно, Йесфах поясни, че е имал предвид само нейните боксови ангажименти в перлата на Френската Ривиера - Ница, където преди това е била част от клуба.

Хелиф обаче тотално отрече изказванията му, както и неговата публикация във Фейсбук.

"Това са изявления, направени от човек, който вече не ме представлява по никакъв начин и когото смятам, че е предал доверието и страната ми с неверните си и злонамерени твърдения", написа тя.

"Никога не съм обявявала оттеглянето си от бокса. Оставам отдадена на спортната си кариера, тренирам редовно и поддържам физическата си форма между Алжир и Катар в подготовка за предстоящите състезания. Публикуването на подобни слухове има единствената цел да наруши и навреди на спортната и професионалната ми кариера", добави шампионката.