Б ългарските състезатели спечелиха два златни и един сребърен медал в днешния предпоследен ден на 46-ото световно първенство по канадска борба в Албена.

Димитрина Петрова даде тон на българския триумф, стъпвайки на върха в категория до 60 кг при жените с дясна ръка. Тя не остави шансове на конкуренцията и грабна златния медал без нито една загуба. На финала Петрова победи Лучия Дебнарова от Словакия.

Сашо Андреев по навик превзе първото място за 13-и пореден път. В категория до 90 кг с дясна ръка при мъжете той загуби на финала от Талгат Иктаев от Казахстан, но след това се стигна до преиграване на срещата. Там след серия от протести и оспорвания Андреев беше безкомпромисен и се качи на най-високото ниво на стълбичката. Така той завърши с общо два медала - злато и сребро.

Шампионският ден бе приключен от Йордан Цонев, който направи страхотни срещи, но силите му не стигнаха на финала и остана със сребърен медал. В категория до 110 кг при мъжете той отстъпи на грузинеца Бачо Шанигашвили. Така Цонев завършва с два сребърни медала в Албена след този на лява ръка в същата категория преди два дни.

Още трима български състезатели успяха да стигнат до финалите през днешния ден. Анна Гранатова подобри осмото си място с лява ръка и се класира шеста с дясна в категория до 50 кг при жените. Димитър Маринчев се нареди девето място. В категория до 55 кг при мъжете с дясна ръка българинът отстъпи от представителя на Казахстан Йерсултан Айпкан.

Ивелин Милев е шести в света при мъжете с дясна ръка. Световният шампион за ветерани в категория до 60 кг се представи повече от достойно срещу сериозна конкуренция при най-добрите. Милев стигна до полуфинал, където отстъпи срещу грузинеца Датуна Жишкариани.

Утре е последният ден от надпреварата, като отново в борбата за медалите излизат мъжете и жените с дясна ръка.