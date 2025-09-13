О тборите на Аржентина, Австрия и Франция се класираха за финалния турнир на Купа "Дейвис", където по-рано участие си осигури и тимът на Германия, който е полуфиналист от миналото издание. Финалният турнир ще бъде в Болоня, а за него право на участие имат и домакините от Италия, които спечелиха турнира миналата година.

Аржентина също заслужи това право, след като Андреас Молтени и Орасио Себайос победиха на двойки нидерландците Сандер Арендс и Ботик ван Зандсхулп с 6:3, 7:5, което им осигури аванс от 3:0 в Гронинген. В крайна сметка южноамериканците спечелиха крайната победа с 3:1 успеха.

Франция се наложи над домакина Хърватия с 3:1. Корентен Муте даде тон за успеха с победа над ветеран Марин Чилич със 7:5, 6:4. Чилич бе загубил още в петък вечер и от Артюр Ридеркнеш след 2:6, 4:6. Третата победа бе дело отново на Муте, който надигра Дино Призмич в три сета - 6:4, 5:7, 6:1.

Австрия победи Унгария в много оспорван двубой с 3:2. Днес Юри Родионов постигна победа срещу Мартин Фучович с 6:2, 6:1. Решаващ бе и двубоят на двойки, в който Фабиан Марожан и Жомбор Пирос надиграха Александър Ерлер и Лукас Мидлер със 7:6 (4), 7:6 (2).

В друг мач Белгия води на Австралия с 2:0, след като четвъртфиналистът на Откритото първенство на САЩ наскоро Алекс Де Минор загуби от белгиеца Рафаел Колиньон с 5:7, 6:3, 3:6. Зизу Бергс постигна чист успех в другата среща срещу Джордан Томпсън със 7:6 (4), 6:4.

