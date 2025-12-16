Г ран При на Португалия отново ще бъде част от календара на Формула 1 през 2027 и 2028 година, съобщи агенция Ройтерс. Това стана факт, след като беше сключено двугодишно споразумение с португалското правителство, Turismo de Portugal и промоутъра Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A. Състезанието ще се проведе на пистата "Аутодромо Интернасионал до Алгарве", позната още като "Портимао", която последно прие надпреварата през 2020 и 2021 година. Португалия ще замести състезанието за Голямата награда на Нидерландия, което ще се състои за последно в Зандвоорт догодина.

"Портимао" е писта с дължина 4,65 километра, която включва хълмист терен и е приета като една от по-предизвикателните трасета в спорта. Тя се намира в близост до южния бряг на страната и е известна с проблематичен достъп за феновете. „Радостен съм да видя "Портимао" отново в календара на Формула 1, като така спортът ще може да запали страстта у привържениците в Португалия. Пистата предлага вълнение от първия завой до карирания флаг, а енергията ѝ изправя феновете на крака. Интересът и желанието да се приеме тук Гран При никога не е бил по-висок“, заяви изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Люис Хамилтън триумфира и в двете предишни надпревари в Портимао, а победата му през 2020-а го превърна в рекордьор по спечелени състезания във Формула 1, задминавайки легендата Михаел Шумахер.

