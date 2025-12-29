З вездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Това стана ясно, след като снощи от FIVB обявиха всички състезатели попаднали от 4-о до 10-о място.

Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов, който заема 8-ата позиция.

19-годишният разпределител на България Симеон Николов заема №6 в света за 2025 година.

Очаква се през следващите 3 дни от Международната федерация по волейбол да оповестят и призовата тройка.

Очаква се в нея да попаднат 22-годишният Реализатор №1 и посрещач №1 от Световното първенство във Филипините Александър Николов, както и световните шампиони с Италия Алесандро Микиелето и Симене Джанели.