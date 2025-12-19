Г риша Ганчев, основен застъпник на предишното ръководство в БФ Борба, подкрепи новия национал в категория до 65 кг на свободния стил – Шамил Мамедов. Собственикът на борцовия ЦСКА пожела на Мамедов да прославя страната ни.

„Добре дошъл, шампионе! Прославяй нашата красива родина! Здрав и успешен да си“, написа Ганчев, прикачвайки снимка на елитния борец, идващ от Русия. Както е известно, около дагестанската перла Мамедов се оформи и разнобой във Федерацията. Членът на Управителния съвет Рахмат Сукра подаде оставка, председателят Станка Златева опитва да запази неутралитет, а неколцина от хората около нея подкрепиха натурализирането на Мамедов.

Самият борец вече е регистриран и от Международната федерация като състезател от България. Предстои да стане ясно и дали Ганчев го е картотекирал в своя ЦСКА, или Мамедов ще бъде част от друг роден клуб.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX