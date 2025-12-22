Б ившият собственик на футболния ЦСКА и настоящ на борцовия - Гриша Ганчев, почете приятеля си и ментор в борбата Боян Радев при последното му изпращане на Националния стадион "Васил Левски". Той си спомни пред репортерите за някои моменти с легендарния шампион.

"Мъкна ме с него по художници, отвори ми очите за много работи. Съжалявам, че доста негови колеги не можаха нищо да научат от него. Замина си една легенда, но името му ще остане във вечността", започна той.

"Уникален човек. По принцип страдах последните няколко години, защото той беше много болен. Нямам думи с какво да опиша нашата дружба и той много ме обичаше", каза още Ганчев.

"Спомените са много. Най-хубавият ми спомен с него беше когато ходихме при един художник, там беше направил много хубава работа и той му вика: "Абе, ти добре си я нарисувал, ама знаеш ли как се става два пъти олимпийски шампион?" И накрая вика: "Ще я взимаме или няма да я взимаме картината?", а той му каза: "Плати еди какви си пари и ще я вземете, на теб не мога да ти откажа“. Уникален човек. Между другото, той има голям принос за съхраняване на доста от историческото наследство. Виждате какво дарение направи на Националния исторически музей. Той е най-големият дарител, няма по-голям от него. Така че аз си мисля, че той е отишъл в по-добрия свят и да се отърве от тази кочина тука", каза Гриша Ганчев на въпрос кой му е най-хубавият спомен с великия борец.

На въпрос дали вижда последователи на Радев в спорта и като хора, Ганчев отговори: "Трудно ми е да определя, защото виждате какво вълче време е вече. Но такъв е животът просто. Той е една епоха, живял е в други времена, когато е имало дисциплина, когато е имало ред. Това е“.