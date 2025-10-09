20 октомври 2013 г.: Гришо ликува с трофея в Стокхолм след победа над тогавашния №3 в света и водач в схемата испанец Давид Ферер. За нашия това бе дебютно отличие в тура.

Н ай-добрият български тенисист за всички времена Григор Димитров няма да участва на турнира в Стокхолм АТП 250, където бе записан и трябваше да направи така чаканото си завръщане, обявиха организаторите.

34-годишният мачо от Хасково продължава да се възстановява след операция на разкъсан гръден мускул, като той получи тежката травма в осминафинала срещу световния №1 Яник Синер на „Уимбълдън”, когато се отказа при 2:0 сета в своя полза.

С отказа си да участва в Стокхолм Гришо почти сигурно ще изпадне от Топ 30. Причината за това е, че настоящият №27 в ранкига игра на финала в шведската столица миналата година и според регламента ще загуби точки.

Впрочем, първата ни ракета спечели дебютната си титла в световния тур тъкмо в шведската столица през 2013-а.

Сега мястото му в схемата в Стокхолм ще бъде заето от американеца Себастиан Корда.

Реално Гришо може би се отправя към финал на сезона си, без да се завърне в игра и ще се готви за първия турнир от Големия шлем през 2026-та - Откритото първенство на Австралия през януари.

След контузията си той не се пусна и на Ю Ес Оупън.