Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров отново привлече вниманието на модните среди. Присъствието му в Париж следва скорошната му поява на ревю в Милано, където бе забелязан в компанията на своята половинка Ейса Гонсалес.

Григор Димитров бе част и от престижната Седмица на модата в Париж, този път, обаче, без очарователната си дама.

Бившият номер 3 в световната ранглиста демонстрира качествата си като модел за бранда Lacoste, привличайки погледите на присъстващите фотографи с впечатляващата си визия.

По време на събитието той бе придружен от значими фигури като сочената за една от най-влиятелните жени в модата - Анна Уинтур, и тенис легендата Винъс Уилямс, която също е посланик на френската модна марка.

Парижката седмица на модата, която се провежда два пъти годишно, е едно от четирите най-значими събития в световния моден календар, наред със седмиците на модата в Лондон, Ню Йорк и Милано.