Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров запази своята 28-а позиция в световната ранглиста на АТП, която бе обновена днес. Българинът, който лекува контузия, след като скъса гръден мускул в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън", все още е далеч от завръщане в игра. В челната десетка няма нито една промяна, като единствено италианецът Лоренцо Музети е загубил точки през седмицата, но той остави девети в подреждането.

През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей.

При жените Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на УТА. 30-годишната софиянка е на 97-о място с актив от 773 точки. Втората ракета на страната при дамите Лиа Каратанчева прогресира с шест места и вече е 308-а в света с 216 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки. Втора остава полякинята Ига Швьонтек със 7933 точки, пред американката Коко Гоф, която има 7874 точки в актива си.

