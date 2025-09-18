Гришо и Ейса са една от най-актуалните звездни двойки по света и у нас.

Н ай-добрият ни тенисист за всички времена - Григор Димитров, и новата му гърла – мексиканската точилка на Холивуд Ейса Гонсалес, са посетили едно емблематично за американския хайлайф място.

Възстановяващият се след операция на гръден мускул 34-годишен мачо от Хасково и 35-годишната своеобразна първа ракета на отвъдокеанския шоубизнес, са отхапали парче от нощния живот в Голямата ябълка Ню Йорк, вечеряйки в прочутия ресторант The Corner Store.

Заведението, което е популярно със слогана си, че „събира хората заедно”, е едно от култовите в Града, който никога не спи. Сред най-известните му посетители освен филмови звезди са и певицата Тейлър Суифт и звездата на американския футбол Травис Келси.

Ресторантът има дрескод (елегантно облекло) и ако не се спазва, достъпът може да бъде отказан, отбелязва в заключение „24 часа”.