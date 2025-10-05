Сашо Везенков заши 15 точки на Маруси, като се отчете още с 3 борби и 1 чадър.

А лександър Везенков стана най-резултатен при победа на Олимпиакос на старта на новия сезон в баскетболната Суперлига в Гърция.

Тимът от Пирея започна защитата на титлата си, налагайки се като гост над Маруси със 100:81 (25:28, 28:14, 29:17, 18:22) в 1-вия кръг.

Българският национал започна като титуляр и се отличи с 15 точки, 3 борби и 1 чадър за 17:51 минути. От неговите съотборници Тайсън Уорд вкара 14 точки, а за Маруси най-резултатен беше Дарил Мейкън-младши с 20 точки и 6 асистенции.

Във втория кръг от шампионата Олимпиакос ще бъде домакин на Панатинайкос в голямото дерби на Гърция на 12 октомври.