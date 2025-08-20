З а по-малко от 24 часа словакът Алекс Молчан елиминира двамата най-големи млади таланти в родния тенис.
След като в първия кръг на турнира от веригата „Чалънджър 75” с награден фонд 91 250 евро на клея в НТЦ в Борисовата градина отстрани с 2:0 (6:2, 7:6 (2) за час и 39 минути юношеския ни шампион от „Уимбълдън” Иван Иванов, във втория бившият №38 в света отнесе също в 2 сета (6:4, 6:0) и с 9 минути по-бързо братовчеда на първата ни ракета за всички времена Григор Димитров – Александър Василев, стигнал миналия месец до полуфиналите на свещената лондонска трева.