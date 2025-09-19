Д ейвид Димитров отпадна на световното по борба в Загреб, след като бе отстранен драматично с 4:5 от двукратния олимпийски вицешампион Парвиз Насибов (Укр) още в квалификациите на категория до 72 кг класически стил.

Носителят на златния пояс „Никола Петров” за 2021-ва и двукратен бронзов медалист от европейски първенства бе вторият от четирима родни национали в класическия стил.

В четвъртък Стоян Кубатов записа една победа на 77 кг, но също отпадна. Дамите завършиха със сребро на Юлияна Янева на 68 кг, а Биляна Дудова остана пета на 62 кг.

След успеха си срещу нашия Насибов не успя да се класира за първи път в кариерата си на финал на световно първенство, след като записа само още една победа - с 5:0 срещу руснака Александър Лявончик. На четвъртфиналите той отстъпи с 3:4 на Мерей Маулитканов от Казахстан.

В неделя на тепиха ще излязат последните ни двама национали на турнира - Николай Вичев (63 кг) и Даниел Александров (87 кг).