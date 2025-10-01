И талианецът Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТП 500 с награден фонд над 4 милиона евро. На финала той победи с 6:2, 6:2 изненадата Лърнър Тиен (САЩ) само за 74 минути игра.

Водачът в схемата, който заема втора позиция в световната ранглиста, грабна третата си титла за сезона и общо 21-ви трофей на ниво АТП. 19-годишният Тиен игра в първия си финал и се бореше да стане най-младият американец, печелил титла от ATП тура след Анди Родик през 2002 година, но шампионът от 2023-а Синер не допусна пробив и подпечата успеха, ставайки вторият състезател, спечелил повече от един трофей от надпреварата след Новак Джокович (2009-10, 2012-15).

След награждаването Синер заяви, че успехът има голямо значение за него.

"Това е много, много специално място за мен. На моя екип ще кажа благодаря за разбирането и работата с мен. Не целият отбор е тук, надявам се останалите да гледат от вкъщи. Ще се опитаме да се подобрим и да се стремим към повече, за да видим как ще изглежда останалата част от сезона. Много съм щастлив да споделя този трофей с всички вас", каза Синер.

Титлата на Карлос Алкарас в Токио във вторник и триумфът на Синер отбелязаха първия път от 2020 година насам, в който номер едно и две в световната ранглиста грабнаха трофеи в една и съща седмица, след като Новак Джокович (Дубай) и Рафаел Надал (Акапулко) бяха постигали това.