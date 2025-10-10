Д жазмин Паолини надигра категорично Ига Швьонтек с 6:1, 6:2 в последен мач от четвъртфиналите на турнира за жени в Ухан 1000. По този начин тя си гарантира и място на Финалния турнир на WTA. Водещата италианска ракета си осигури поне осмо място в света в понеделник с 218 точки повече от Елена Рибакина, която по-рано днес бе елиминирана. Надпреварата в китайския град Ухан е от ранг WTA 1000 и е с награден фонд 3.654 милиона щатски долара. Всички полуфиналистки имат гарантирани 180 хиляди долара, а победителката ще вземе 596 хиляди.

"Най-накрая я победих. Супер доволна съм от играта ми в момента. Чувството е неописуемо", каза Паолини в интервюто на корта. Така Паолини има временно 4 331 точки за световната ранглиста и е недостижима от Рибакина преди Финалния турнир на УТА в Рияд между 1 и 8 ноември. Тенисистката от Казахстан, която по-рано днес отстъпи с 3:6, 3:6 на Арина Сабаленка, ще бъде първа резерва.

Поставената под номер 3 Коко Гоф, действаща шампионка от Финалния турнир на УТА, ще бъде съперничка на италианката на полуфиналите. Американката, която по-рано през деня надви Лаура Зийгемунд с 6:3, 6:0, спечели първите две срещи в кариерата си срещу Паолини, но загуби последните три. Всяка една от тях бе през тази календарна година.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX