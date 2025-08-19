И га Швьонтек спечели турнира по тенис на твърда настилка в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Поставената под номер 3 полякиня победи със 7:5, 6:4 италианката Джазмин Паолини. Двубоят продължи 110 минути, а представителката на Италия имаше възможност да спечели трофей за първи път в кариерата си.

Sealed with an ace 💫



The moment @iga_swiatek secured the 2025 Cincinnati Open title

Швьонтек направи цели 9 аса, но и допусна 7 двойни грешки. Полякинята се възползва от възможностите за брейк – 6 от 6, докато Паолини не успя да реализира и половината си шансове за пробив – едва 4 от 10.

Паолини стартира силно и поведе с 3:0 гейма, но Швьонтек обърна нещата до 5:3 в своя полза. Италианката не се предаде и осъществи още един брейк, с който изравни резултата за 5:5. Швьонтек обаче показа класа и затвори сета със 7:5.

Във втория сет Паолини стигна до ранен пробив, обръщайки резултата до 2:1 гейма. Лъч надежда за италианката се появи в деветия гейм, когато намали изоставането си до 4:5 след много силна игра и 40:0 в своя полза. Швьонтек отново бе на ниво и в следващия гейм затвори срещата още с първия си мачбол, пише БТА.