П резидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева обяви, че българските гимнастички са спечелили забележителните 111 медала през 2025 година, от които 61 златни.

Тя подчерта в своя публикация във Фейсбук, че това постижение е героично на фона на заобикалящите ни реалности и е плод на огромен труд, жертви и борба, оставащи невидими за публиката.

Раева акцентира, че тези истински медали са доказателство за чист труд, отдаденост и любов, носейки щастие и гордост на множество хора в един свят, изпълнен с фалш и деградация.

Ето какво написа тя:

111 медала спечелиха нашите гимнастички за 2025 година

От тях 61 златни

31 сребърни

19 бронзови

Преди години бих казала, че винаги може и по-добре. Но днес ще кажа, че това е забележително постижение на фона на реалностите, които ни заобикалят и в художествената гимнастика, и в България, и в света, и навсякъде в живота. Трудът, множеството жертви, болката, ежедневната битка, падането и задължителното последвало изправяне са достойни за сравнение с истински героичното. На фона на всичко истинско реалностите не винаги са видими, дори напротив. В огромната си част те остават невидими за огромната аудитория. Остават зад кулисите. Понякога завинаги.

Тези скрити реалности остават винаги за сметка на главните герои, но вечно парещи и живи. В същото време се създават фалшиви истории, които се бележат с щампа ИСТИНА, от различни “герои”, които превземат пространството и които “истини” се превръщат в паметници на желаещите ги. В тази връзка, тези 111 медала, с ослепителен блясък искрят ИСТИНСКИ.

Да, на фона на фалша, който ни залива отвсякъде, на фона на прекроената или направо брутално заменена ИСТИНА, която бълва отвсякъде, успехите ни и спечелените медали са ИСТИНА. Точно този забележителен Труд и спечелените 111 медала, в един толкова тежък със своята специфичност спорт, са начина да успеем да се спасим от урагана, помитащ със своята лъжа и деградация всичко по пътя си. Тези медали са Истина, която не може да се прекрои или подмени! Истина, която е родена от честен Труд, от отдаденост, от любов, от воля и сила. А това са добродетели, от които светът има толкова голяма нужда в този момент…

Не на последно място тези 111 медала са направили толкова много хора щастливи и горди. А какъв по-голям дар от това, да подаряваш на десетки, стотици, хиляди, може би на милиони хора щастие?! Елитният спорт е сфера за силни личности. Процесът е невероятна наука. Всяко велико спортно постижение е тържество на силата на човешката същност, което предизвиква възхищение и възторг. Така, както го прави Изкуството. Нима Олимпийският златен медал не е Оскар, нима не е Апотеоз ?!

Нима не е тържество на сетива в най-Божествената им форма?! Да, за мен великите спортни постижения са Изкуство. Да… на фона на реалностите на живота, тези 111 медала искрят ослепително с щампа ИСТИНСКИ! Благодаря на всички, които имат участие в тези 111 медала за 2025 година!

Изпращаме поредната забележително успешна и ИСТИНСКА година! Здраве, сили и Вяра на всички! Нека дълго останем на страната на Истината!