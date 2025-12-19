Й оана Илиева застана пред медиите, след като получи "Спортен Икар" за Трайно присъствие в световния спорт. "Това беше най-успешната ми година и доста успешна за българската фехтовка като цяло. Получих шест официални подиума и останах на крачка от медалите на Европейско и Световно. Искам и следващата година да е също толкова успешна и да стигна до злато там, където не съумях през тази", започна най-добрата ни фехтовачка.

"Работя по въпроса. Грешката миналата година беше, че много исках този медал на Световно, въпреки че имам от 2023 година. Исках да отбележа подиум на всяко едно състезание. Сега мисля повече за Олимпийските игри в Лос Анджелис и смятам, че това е ключът към успеха и моето спокойно представяне на Световното първенство в Хонконг", продължи тя.

"Придобивам, наистина. Миналата година след първия подиум не смятах, че ще се върна скоро там. Впоследствие дойде още един и още един. Сега излизам на пътеката с мисъл да бъда по-добър спортист и да се отработвам за предстоящите големи състезания", завърши Илиева.

