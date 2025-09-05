Иван Иванов (вляво) и Алекс Василев ще играят един срещу друг на финала на US Open.

Б ългарският спорт записа пореден невероятен успех! Две наши момчета – Иван Иванов и Александър Василев, ще играят на финала на US Open при юношите. Двамата родни таланти бяха на път да го сторят преди месец на „Уимбълдън“, но тогава Алекс отпадна на полуфиналите, а Иванов стана шампион.

В Ню Йорк обаче и двамата спечелиха полуфиналните си мачове на Откритото първенство на САЩ.

Поставеният под №1 в схемата и шампион от "Уимбълдън" Иван Иванов победи убедително с 6:1, 6:4 Зангар Нурланули (Казахстан). Срещата продължи 77 минути.

Това е поредна победа №11 за Иванов в турнирите от Големия Шлем. 16-годишният Иванов загуби само един сет в тези мачове.

Иванов поведе с 5:0 в първия сет и го спечели убедително с 6:1. Българинът поведе 3:1 във втората част, допусна изравняване при 3:3, но веднага постигна нов пробив за 4:3. Иванов пропусна четири мачбола при 5:3, но след това затвори мача с 6:4 на собствен сервис.

Полуфиналистът от "Уимбълдън" и №4 в схемата Александър Василев показа страхотен характер и успя да победи с 2:6, 6:1, 6:1 Луис Гуто Мигел (Бразилия). Двубоят продължи час и 39 минути. Преди този мач Василев постигна четири поредни победи без да загуби сет.

Василев започна лошо срещата и загуби първия сет с 2:6. Българинът обаче не се отказа и със страхотна игра не даде никакви шансове на съперника си в следващите два сета. Василев доминираше тотално на корта и загуби само един гейм до края на мача.