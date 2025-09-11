80-ото издание на празнуващата 90-годишнината си Обиколка на Испания преминава на територията на 4 страни.

И талианецът Филипо Гана спечели 18-ия етап от 80-ата колоездачна Обиколката на Испания, който бе индивидуално бягане по часовник.

Асът на Инеос измина съкратеното до 12,2 километра трасе във Валядолид за точно 13 минути.

Втори на една секунда зад него се нареди австралиецът Джей Вайн от тима на ОАЕ, а трети финишира друг състезател на емирствата - Жоао Алмейда. Португалецът завърши с време от 13:08 минути.

Лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк) бе девети с време от 13:18 минути. Датчанинът запази червеното трико, което се дава на водача в общото подреждане, но неговият аванс бе скъсен до само 40 секунди пред Алмейда. Трети на 2:39 минути е британецът Томас Пидкок (Q36,5), който днес завърши на 22-ро място в етапа.

До края на Обиколката на Испания предстоят още само три етапа. В петък участниците ще изминат 161,9 километра от Руеда до Гихуело.