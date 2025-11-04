17-годишният Иван Иванов доказа, че бъдещето на българския тенис е в сигурни ръце. Младият ни талант получи "уайлд кард" за турнира от сериите ATP 250 в Атина и се възползва по най-добрия начин от възможността, предоставена от семейство Джокович. Българинът игра като равен с равен срещу опитния Яник Ханфман и напусна корта с високо вдигната глава, въпреки поражението с 4:6, 2:6.

Иванов демонстрира изключително зряла игра за възрастта си, като дълго време поддържаше темпото на двукратния ATP финалист.

Световният №1 при юношите започна уверено срещата и дори поведе с 2:1 в първия сет, но германецът постепенно наложи ритъма си и стигна до решителния пробив. Във втория сет българинът се бори за всеки гейм и дори стигна до първия си брейкбол в двубоя, но Ханфман отново показа стабилност в критичните моменти и затвори срещата след 75 минути игра.

Въпреки поражението, представянето на Иванов беше повече от обнадеждаващо. Българинът показа, че е готов за следващата стъпка в кариерата си и тепърва ще има още много поводи да защитава името на България на най-високо ниво.

