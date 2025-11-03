Б ългарският национал за Купа „Дейвис“ Иван Иванов проведе престижна тренировка с трикратния шампион от Големия шлем Стан Вавринка преди дебюта си в основната схема на турнира от сериите ATP 250 в Атина. Младият талант ще изиграе първия си мач във вторник, когато ще направи своя официален пробив на това ниво. Юношеският шампион от „Уимбълдън“ и US Open получи „уайлд кард“ за участие в надпреварата, която се провежда на твърди кортове в зала. Турнирът е с лицензионните права на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград.

Самият Вавринка също участва с покана, а в кариерата си има три титли от Големия шлем – US Open, „Ролан Гарос“ и Australian Open. След съвместната тренировка Иванов публикува снимка с швейцареца в социалните мрежи с краткото послание: „Благодаря за тренировката днес“. В първия кръг българинът ще се изправи срещу №125 в световната ранглиста Яник Ханфман от Германия, който премина през квалификациите след победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. 34-годишният германец е достигал до №45 в света и има два ATP финала в кариерата си.

При успех Иван Иванов ще срещне във втория кръг победителя от двубоя между американския бомбардировач Райли Опелка и чеха Вит Коприва.

