М инистърът на младежта и спорта Иван Пешев е доволен от факта, че в Българския олимпийски комитет (БОК) и спортните федерации в страната няма напрежение и работният процес върви по план. Пешев откри учебната година в първото спортно училище в София "Ген. Владимир Стойчев".

"Имах удоволствието да присъствам на откриването на първия учебен ден. Подобряват се ежедневно условията за децата, както в учебния процес, така и в спортната подготовка. Очаквам добра спортна година", заяви министърът пред камерата на БНТ.

Пешев поясни, че някои от федерациите, които дължат средства на ММС са разсрочили своите плащания, а Българската федерация по борба (БФБ) е изплатила дължимата сума.

"Проблеми винаги има и няма да ги решим за ден-два. Нещата се успокоиха в повечето федерации. В БОК има спокойствие. Надявам се новия сезон да бъде успешен за всички тях. Пожелаваме си добър спортен сезон. Няма проблеми със средствата, които някои федерации дължат. БФБ изплати задълженията си накуп", разкри министърът.