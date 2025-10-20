С ветовният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар сподели в ефира на „На Фокус” по NOVA, че не е изненадан от реакцията на хората относно снимката му с лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски. „Много добре знам, че някои хора по принцип не ме харесват. Натиск към мен няма. Имам тежест на гърба си от това, че с моята федерация дълго време не можем да стигнем до разбирателство. Все по-трудно става да работя с нея. Делян Пеевски е единственият спонсор на нашата федерация. Срещата беше поискана от него. Целият разговор беше за това, че Стефан Ботев искаше да си сложи едно наметало с успехи, към които нямаше никакъв принос”, обясни той.

Той отново категорично заяви, че няма намерения да води политически игри. „Моята политика е спортът и гледам да стоя в нея. Искам най-доброто за кариерата си. Искам да се състезавам за родината си. Няма от какво да се притеснявам, представям нещата такива, каквито са. Затвърждавам си позицията и стоя зад нея”, допълни той за NOVA.

Претърпял съм много предателства във федерацията. Нормално е хората да не могат да си доверят парите на тях, тъй като много пъти са хващани средства да се харчат не по предзначение. Предни ръководства са искали да продават мен зад гърба ми. Предлаган съм на Кувейт, Саудитска Арабия, Катар”, поясни световният шампион по вдигане на тежести.

И сподели, че не знае дали има смисъл да се бори, ако не е желан от собствената му федерация.

„Трябва и двете страни да имат желание, не мисля, че трябва да влизаме в някакви войни. Болно ми е, че трябва да взема такова решение, защото „българин да се наричам първа радост е за мен”. Правя всичко възможно да остана в България”, заключи Насар.

