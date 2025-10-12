А мериканската тенисистка Коко Гоф победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 7:5 на финала на турнира по тенис на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3.65 милиона долара.

21-годишната абаносова №3 в света аса допусна 8 двойни грешки и реализира 5 от 9 точки за пробив срещу с 10 години по-голямата си бивша партньорка на двойки и настояща 6-а в ранкинга.

Мачът на харда в града, откъдето тръгна пандемията от ковид, продължи 1 час и 42 минути.

За Коко Гоф това бе 11-а титла на сингъл и трета на турнири с ранг WTA 1000.