О лимпийският, трикратен световен и трикратен европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар заяви, че са му предлагали 2 млн. долара да вдига за друга държава, но той не иска да го прави за пари.

„Много хора ми казват, то е като във футбола, така, така. Не е като във футбола при нас. Аз ще нося друг флаг на гърба си. И когато ставам шампион ще слушам друг химн. И с други хора ще се прегръщам. И на друго място ще бъдат. Това нещо не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства, защото обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят“, каза Насар пред NOVA.

На въпрос коя е най-голямата сума, която са му предлагали, щангистът отговори: „Два милиона долара годишно. Аз съм българин. Аз не искам, ни най-малко не би ми било приятно да състезавам аз за друга страна.“

