Марк Маркес се кефи с шармантната си приятелка Джема Пинто, след като триумфира в Гран При на Япония и капарира великолепната си 7-а титла.

2184 дни, 108 катастрофи и 4 тежки операции по-късно Марк Маркес отново е световен шампион в MotoGP. 32-годишният вездесъщ испанец си гарантира титлата за 2025 година с второто си място в надпреварата за Гран При на Япония, която беше спечелена от неговия съотборник в Дукати – италианеца Франческо Баная.

Марк трябваше да вземе три или повече точки от по-малкия си брат – 29-годишния Алекс Маркес (Испания, BK8 Gresini Racing), през състезателния уикенд и го направи с второ срещу шесто място в директната надпревара. Така той вече е с 201 точки аванс 5 кръга преди края на сезона в Кралския клас.

След финала Маркес изгледа със сълзи на очи специално подготвен от организаторите клип, в който бяха показани кадри от турбулентните 6 години.

"Трудно ми е да говоря. Просто искам да се насладя на момента, защото беше наистина много тежко. Сега вече мога да намеря спокойствие. Направих една голяма грешка в кариерата ми, когато се завърнах на пистата твърде рано след операция. След това всичко бе битка, битка и още битка", каза той, цитиран от Ройтерс.

В родния му град – Сервера, пък дадоха идея Марк Маркес да бъде увековечен с паметник като гордостта на цяла Каталуня.