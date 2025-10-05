Б ившата зведа от НХЛ Марк Санчес е арестуван за участие в инцидент, при който е бил наранен. Коментаторът на Fox Sports е бил наръган в гърдите по време на сблъсък с шофьор на доставка в Индианаполис. Според местната полиция, Санчес е бил арестуван за три нарушения, докато е бил в болница. Тези нарушения включват нанасяне на телесна повреда, незаконно влизане в моторно превозно средство и обществено опиянение.

Шофьорът на доставката, който е наръгал Санчес, твърди, че е действал в самозащита и че Санчес е бил агресорът. Полицията е била повикана на мястото на инцидента рано сутринта в събота. Санчес е бил в критично състояние, но сега е стабилен. Работодателят му изрази благодарност към медицинския екип и помоли за уважение към личния живот на Санчес и семейството му.

