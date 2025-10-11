П ървите братовчеди Артур Риндеркнех и Валентин Вашеро ще се срещнат на финала на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай. След като по-рано днес 204-ият в света Вашеро шокира Новак Джокович в първия полуфинал, по-късно Риндеркнех, №54 в ранглистата, поднесе още една изненада и срази с 4:6, 6:2, 6:4 Даниил Медведев.

Така в история, достойна за Холивуд, двамата братовчеди ще се срещнат в мач за титлата, който едва ли някой е очаквал. По пътя към финала Вашеро отстрани общо петима поставени – Александър Бублик, Томаш Махач, Талон Грикспор, Холгер Руне и Джокович. Това бе едва третият турнир на ниво АТР за Вашеро през годината, като той дойде в Шанхай без изобщо да е сигурен дали ще го допуснат до квалификациите.

Риндеркнех, който има малко повече успехи, нареди четири поредни победи срещу поставени в схемата, като последователно отстрани Александър Зверев, Иржи Лехечка, Феликс Оже-Алиасим и Медведев.

“В най-добрите си мечти не можехме да си представим това. Не мога даже да кажа, че е мечта, защото едва ли някой в семейството си е мечтал двамата да сме на финал. Това беше мечта, появила се от нищото. Може би започнахме да вярваме след четвъртфиналите. Но сега сме тук, минахме през толкова мачове и някак останахме последни, невероятно е“, каза Риндеркнех след обрата срещу Медведев.

Той стана деветият французин с финал на „Мастърс“. Това ще е едва втори финал за 30-годишния Риндеркнех на ниво АТР. Предишният му бе на АТР 250 в Аделаида през 2022, където загуби от Танаси Кокинакис. За 26-годишния Вашеро пък това ще е първи финал на ниво АТР в кариерата.