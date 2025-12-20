П ред пълна зала в Общински драматичен театър, Кюстендил преживя истински празник на спорта, вдъхновението и човешката воля.
С тържествена церемония Община Кюстендил награди най-добрите си спортисти за 2025 година – хората, които с труд, дисциплина и характер носят спортната слава на града далеч отвъд неговите граници.
Събитието събра елита на кюстендилския спорт – състезатели, треньори, ръководители на спортни клубове, спортни деятели, официални гости и десетки млади таланти, за които тази сцена е първата крачка към големите мечти.
Церемонията премина под мотото: „Когато сме единни – можем всичко. Защото силата на общността създава шампиони“, което ясно подчерта значението на общите усилия, подкрепата и дългосрочната визия за развитието на спорта в Кюстендил.
В началото на събитието кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта, че единството не се измерва само с медали и титли, а и с отговорността да се създават условия за бъдещето на младите спортисти:
„Когато сме единни, можем не само да печелим медали, но и да градим – да инвестираме в спортна инфраструктура, в модерни бази и пространства, които дават шанс на децата и младите хора на Кюстендил да се развиват и да мечтаят смело“, подчерта кметът.
Водещите припомниха, че миналата година посланието на церемонията е било „Спортът ни обединява“, а днес градът надгражда тази идея – с единство, което движи не само спорта, но и цялата общност напред.
В този дух кметът изрази своята искрена благодарност към всички спортни клубове, треньори и състезатели за тяхната всеотдайност и принос към спортната слава на Кюстендил. Инж. Атанасов подчерта още, че успехите на кюстендилските спортисти са резултат не само от личния им труд, но и от последователна политика за подкрепа на спорта на местно ниво: „Нашата цел е спортът в Кюстендил да бъде не привилегия, а възможност за всяко дете. Инвестициите в спорта са инвестиции в здравето, дисциплината и бъдещето на нашия град.“ Сред официалните гости беше една личност, която не просто печели медали, а печели сърца и вдъхновява поколения. Спортист, който знае, че истинската сила не е само в победите, а в отговорността към младите, които вървят след него.
С бурни аплодисменти публиката приветства Стилияна Николова – многократна медалистка от световни и европейски първенства, едно от лицата на българския спорт и истински пример за младите. Нейното присъствие придаде допълнителна стойност и емоция на вечерта и превърна церемонията в незабравимо преживяване за всички в залата.
Най-добрите на Кюстендил за 2025 година
Спортист №1 на Кюстендил за 2025 г.
Християн Василев – Спортен клуб „Чикара-Ли“
Треньор: Лилия Георгиева
Християн Василев беше отличен заради впечатляващите си успехи през годината, сред които:
• Световен шампион от Световното първенство в Полша – Open Kumite (мъже до 21 г.);
• Световен отборен шампион с националния отбор на България;
• Сребърен и бронзов медалист от Европейското първенство в Италия;
• Многократен шампион на България и медалист от международни турнири.
Наградата му беше връчена лично от кмета инж. Огнян Атанасов.
Спортист №2 на Кюстендил за 2025 г.
Симеон Станкович – Спортен клуб по борба „Васил и Георги Илиеви“
Треньор: Валери Райчев
• Световен вицешампион по сумо – мъже;
• Европейски бронзов медалист;
• Държавен шампион в класическата борба и сумото.
Отличието беше връчено от специалния гост на церемонията – Стилияна Николова.
Спортист №3 на Кюстендил за 2025 г.
Деян Димитров – Лекоатлетически клуб „Пауталия“
Треньор: Огнян Огнянов
Национален шампион на 60 м и 200 м в зала и шампион при юноши под 16 години.
Млад спортист на Кюстендил за 2025 г.
Ивайло Петров – Клуб по таекуондо „Нерон“
Треньор: Милен Гочев
Част от националния отбор на България и медалист от европейски, балкански и държавни първенства.
Треньор на годината за 2025 г.
Лилия Георгиева – Спортен клуб „Чикара-Ли“
Отличието се връчва за първи път и е признание за ключовата роля на треньорите като двигател на спортните успехи.
Отбор на годината за 2025 г.
Спортен клуб по естетическа групова гимнастика „Велбъжд“ – Жени
Треньор: Валя Машова
Сребърни медалисти от Световното първенство по естетическа групова гимнастика.
По време на церемонията бяха отличени още десетки спортисти, млади таланти, отбори и треньори, а публиката се наслади и на впечатляващи демонстрации от различни спортни клубове.
Община Кюстендил изразява своята искрена благодарност към всички фирми-партньори, които подкрепят развитието на спорта в града и стимулират младите таланти. Благодарение на тяхната подкрепа победителите в различните категории получиха специални награди, които ще им помогнат да продължат да развиват своя потенциал и да тренират като истински шампиони.