Б ившата звезда от UFC Конър Макгрегър и годеницата му Дий Девлин ще се венчаят на тайна сватба в Рим до края на годината. Двойката е сгодена от повече от пет години, а са заедно от 16 години. Въпреки че толкова време живеят заедно, те нямат сключен брак.

Макгрегър и Девлин подготвят малка церемония в Рим за сватбата си преди Коледа – като базиликата „Свети Петър“ е едно от желаните места. Първоначално са мечтали за сватба в емблематичната Сикстинска капела, но мястото е изключено, тъй като Ватикана забранява сватби там.

„Конър и Дий искат да се оженят преди Коледа и планират сватба във Ватикана в Рим. И двамата са твърди католици и е тяхна мечта да се оженят там“, разкри източник пред "Мирър". Девлин и Макгрегър имат четири деца, дъщеря и трима сина. Te живеят в тихото ирландско село Страфан.

