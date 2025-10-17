П илотът на Макларън - Ландо Норис, постигна най-доброто време в единствената свободна тренировка преди Гран При на САЩ във Формула 1, която се проведе на легендарната „Писта на Америките“. Така британецът започна уикенда в Остин по перфектен начин, преди четвъртия спринт за сезон 2025, който ще се състои в събота.

В рамките на едночасовата сесия Норис записа обиколка от 1:33.294 минути с меките гуми, изпреварвайки пилота на Заубер Нико Хюлкенберг с 0.255 секунди, който успя да се вклини между двамата представители на Макларън. Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри остана трети с изоставане от 0.279 секунди, като и той, и Хюлкенберг постигнаха най-добрите си времена във вторите си летящи обиколки, докато Норис беше най-бърз още при първия си опит.

В челната петица се наредиха още Фернандо Алонсо и Макс Верстапен, а Топ 10 допълниха Алекс Албон, Джордж Ръсел, Люис Хамилтън, Исак Хаджар и Оливър Беарман. Любопитното е, че Ръсел, Хамилтън и Хаджар постигнаха времената си със средно твърдите гуми и изобщо не използваха меките в тренировката.

Сесията беше временно прекъсната след първата ѝ третина, след като от болида на Ланс Строл се откъсна част, която остана върху бордюра на изхода от завой №19. Канадецът не бе единственият с проблеми, след като най-сериозни трудности срещна Карлос Сайнц-младши, чиято скоростна кутия се повреди и го принуди да спре участието си след едва девет обиколки.